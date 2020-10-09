Взрыв в Бейруте: первые подробности

В Бейруте произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар.

На месте взрыва, в приморском районе Тавик-Джида работают спасатели и военные.











В Бейруте снова прогремел взрыв / 3 фотографии

По неофициальной информации, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.

Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте устанавливается, предварительно это как минимум 50 человек.

#BREAKING: Videos of the explosion’s aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

Мощный взрыв в Бейруте в августе

4 августа мир всколыхнула новость о том, что в порту Бейрута произошел взрыв, который впоследствии специалисты сравнят с землетрясением магнитудой 4,5.

По одной из версий, взрыв произошел во время сварочных работ: в порту находилось 2,7 тыс. тонн селитры.

Взрыв в Бейруте нанес Ливану ущерб на $3-5 млрд. Мэр столицы сравнил трагедию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в период Второй мировой войны.