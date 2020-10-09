Взрыв в Бейруте: первые подробности

В Бейруте произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар.
На месте взрыва, в приморском районе Тавик-Джида работают спасатели и военные.
По неофициальной информации, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.
Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте устанавливается, предварительно это как минимум 50 человек.
#BREAKING: Videos of the explosion’s aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG
— Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020
Мощный взрыв в Бейруте в августе
4 августа мир всколыхнула новость о том, что в порту Бейрута произошел взрыв, который впоследствии специалисты сравнят с землетрясением магнитудой 4,5.
По одной из версий, взрыв произошел во время сварочных работ: в порту находилось 2,7 тыс. тонн селитры.
Взрыв в Бейруте нанес Ливану ущерб на $3-5 млрд. Мэр столицы сравнил трагедию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в период Второй мировой войны.