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Факты / Мир

В Бейруте снова прогремел взрыв

В Бейруте произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар.

На месте взрыва, в приморском районе Тавик-Джида работают спасатели и военные.

  • Взрыв в Бейруте: первые подробности
  • Вибух у Бейруті
  • Взрыв в Бейруте: первые подробности
  • Взрыв в Бейруте: первые подробности
  • Вибух у Бейруті
  • Взрыв в Бейруте: первые подробности
В Бейруте снова прогремел взрыв / 3 фотографии

По неофициальной информации, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.

Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте устанавливается, предварительно это как минимум 50 человек.

Мощный взрыв в Бейруте в августе

4 августа мир всколыхнула новость о том, что в порту Бейрута произошел взрыв, который впоследствии специалисты сравнят с землетрясением магнитудой 4,5.

По одной из версий, взрыв произошел во время сварочных работ: в порту находилось 2,7 тыс. тонн селитры.

Взрыв в Бейруте нанес Ливану ущерб на $3-5 млрд. Мэр столицы сравнил трагедию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в период Второй мировой войны.

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