Взрыв в Бейруте: первые подробности

В Бейруте произошел мощный взрыв, который спровоцировал пожар.

На месте взрыва, в приморском районе Тавик-Джида работают спасатели и военные.

В Бейруте снова прогремел взрыв / 3 фотографии

По неофициальной информации, взрыв мог произойти возле пекарни, где был размещен резервуар для хранения газа.

Число пострадавших в результате взрыва в Бейруте устанавливается, предварительно это как минимум 50 человек.

#BREAKING: Videos of the explosion’s aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG

— Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020