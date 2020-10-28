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Факты / Происшествия

Опасные игры: в Николаеве из-за оползня погиб 10-летний мальчик

В микрорайоне Терновка, что в Николаеве, двое детей играли на трехметровом песчаном склоне. В этот момент одного из мальчиков засыпало слоем почвы. Трагедия произошла 28 октября около 11.05.

Спасатели, которые получили вызов о несчастном случае, немедленно выехали на место инцидента. Однако было уже поздно.

До их прибытия какой-то мужчина вытащил 10-летнего мальчика из-под завала, но реанимационные мероприятия не помогли спасти ребенка.

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Врачи скорой помощи на месте констатировали его смерть.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства трагедии.

Зсув ґрунту у Миколаєві

Фото: ДСНС

В конце марта на берегу Хаджибейского лимана в Одесской области двух мужчин засыпало грунтом.

Когда бойцы ГСЧС добрались до пострадавших, они были уже мертвы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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