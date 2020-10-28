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Факти / Надзвичайні події

Небезпечні ігри: у Миколаєві через зсув ґрунту загинув 10-річний хлопчик

У мікрорайоні Тернівка, що у Миколаєві, двоє дітей гралися на триметровому піщаному схилі. У цей момент одного з хлопчиків засипало шаром ґрунту. Трагедія сталася 28 жовтня близько 11.05.

Рятувальники, які отримали виклик про нещасний випадок, негайно виїхали на місце інциденту. Проте було вже пізно.

До їхнього прибуття який чоловік витяг 10-річного хлопчика з-під завалу, але реанімаційні заходи не допомогли врятувати дитину.

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Лікарі швидкої допомоги на місці констатували її смерть.

Правоохоронці нині встановлюють обставини трагедії.

Зсув ґрунту у Миколаєві

Фото: ДСНС

Наприкінці березня на березі Хаджибейського лиману в Одеській області двох чоловіків засипало ґрунтом.

Коли бійці ДСНС дісталися до постраждалих, вони були вже мертві.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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