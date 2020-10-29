Пожар в Праге — сгорела украинская церковь XVII века

В столице Чехии сгорела православная деревянная церковь святого Михаила. Ее построили в Украине во второй половине XVII века, а в начале прошлого века перевезли в Прагу.

Пострадавших в результате пожара нет, однако храм фактически разрушен.

Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви. Внутри обнаружили несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением. Сейчас на месте работают следователи для выяснения причин пожара.



















В Праге сгорела украинская церковь XVII века / 5 фотографий

— Я в шоке от известия о пожаре в церкви св. Михаила, — заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис в Facebook.

Jsem šokován zprávou o požáru v kostele sv. Michala. Byl převezen do Prahy z území Ukrajiny a je tak jedním ze… Опубліковано Yevhen Perebyinis Середа, 28 жовтня 2020 р.

Церковь Св. Михаила — деревянная православная церковь, построенная во второй половине XVII века в селе Великие Лучки вблизи Мукачево. В 1929 году она была демонтирована и перевезена в Лошадиные сады в Праге, где стала частью коллекций Этнографического музея.

Сегодня церковь включена в маршрут экскурсий Украинская Прага.

Сожгли 144-летнюю церковь

В столице Чили Сантьяго митингующие сожгли 144-летнюю деревянную церковь, когда отмечали годовщину начала антиправительственного движения.

Митингующие сожгли храм Сантьяго — один из старейших католических соборов столицы. Охвачены огнем купол и шпиль упали на землю.

Источник: Novinky, Євген Перебыйнис

Фото: blesk.cz