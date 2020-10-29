Пожежа у Празі – згоріла українська церква XVII століття

У столиці Чехії згоріла православна дерев’яна церква святого Михаїла. Її збудували в Україні в другій половині XVII століття, а на початку минулого століття перевезли до Праги.
Постраждалих внаслідок пожежі немає, проте храм фактично зруйнований.
Вогонь охопив нижню частину дерев’яної конструкції церкви. Всередині виявили кілька балонів із пропан-бутаном під тиском. Зараз на місці працюють слідчі для з’ясування причин пожежі.
– Я шокований від звістки про пожежу в церкві св. Михаїла, – заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.
Церква св. Михаїла – дерев’яна православна церква, побудована в другій половині XVII століття у селі Великі Лучки поблизу Мукачева. У 1929 році вона була демонтована та перевезена до Кінських садів у Празі, де стала частиною колекцій Етнографічного музею.
Нині церква включена до маршруту екскурсій Українська Прага.
Спалили 144-річну церкву
У столиці Чилі Сантьяго мітингувальники спалили 144-річну дерев’яну церкву, коли відзначали річницю початку антиурядового руху.
Мітингувальники спалили храм Сантьяго — один з найстаріших католицьких соборів столиці. Охоплені вогнем купол і шпиль впали на землю.
Джерело: Novinky, Євген Перебийніс
Фото: blesk.cz