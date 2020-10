В столице Чили Сантьяго митингующие сожгли 144-летнюю деревянную церковь, когда отмечали годовщину начала антиправительственного движения.

В воскресном митинге приняли около 25 тыс. человек.

Демонстрация сначала была мирной, но затем переросла в беспорядки. Погиб один участник протестов, пострадало 114 человек и полицейских.

Митинги переросли в грабежи и мародерство — митингующие жгли машины и били витрины магазинов.

В ночь на 19 октября протестующие сожгли столетнюю церковь Сан-Франциско-де-Борха. Это неоготический храм, который считается духовным центром для местной полиции.

Thousands gather in Chile’s capital Santiago to mark the one-year anniversary of mass protests demanding constitutional reforms pic.twitter.com/OzURISjCxB

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 19, 2020