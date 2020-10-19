В столице Чили Сантьяго митингующие сожгли 144-летнюю деревянную церковь, когда отмечали годовщину начала антиправительственного движения.

В воскресном митинге приняли около 25 тыс. человек.

Демонстрация сначала была мирной, но затем переросла в беспорядки. Погиб один участник протестов, пострадало 114 человек и полицейских.

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Митинги переросли в грабежи и мародерство — митингующие жгли машины и били витрины магазинов.

В ночь на 19 октября протестующие сожгли столетнюю церковь Сан-Франциско-де-Борха. Это неоготический храм, который считается духовным центром для местной полиции.

Thousands gather in Chile’s capital Santiago to mark the one-year anniversary of mass protests demanding constitutional reforms pic.twitter.com/OzURISjCxB — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 19, 2020

Утром 19 октября митингующие сожгли храм Сантьяго — один из старейших католических соборов столицы. Охваченый огнем купол и шпиль упали на землю.

Spalono ogromny kościół w Santiago w Chile podczas antyrządowych zamieszek. pic.twitter.com/PpPBoYyjEq — Magmagmag (@Magmag77711777) October 19, 2020

Для разгона протестов силовики использовали водометы и слезоточивый газ.

Митинги во Франции

18 октября в Франции прошли массовы е митинги из-за убийства учителя истории Самюэля Пати. По данным полиции, его убили за то, что показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На улицы вышли тысячи людей. Акции прошли в Париже, Марселе, Страсбурге, Лионе и других городах.

Учителю отрезали голову 17 октября.

Источник: TRT World Now