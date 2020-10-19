В столице Чили Сантьяго митингующие сожгли 144-летнюю деревянную церковь, когда отмечали годовщину начала антиправительственного движения.
В воскресном митинге приняли около 25 тыс. человек.
Демонстрация сначала была мирной, но затем переросла в беспорядки. Погиб один участник протестов, пострадало 114 человек и полицейских.
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Митинги переросли в грабежи и мародерство — митингующие жгли машины и били витрины магазинов.
В ночь на 19 октября протестующие сожгли столетнюю церковь Сан-Франциско-де-Борха. Это неоготический храм, который считается духовным центром для местной полиции.
Thousands gather in Chile’s capital Santiago to mark the one-year anniversary of mass protests demanding constitutional reforms pic.twitter.com/OzURISjCxB
— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 19, 2020
Утром 19 октября митингующие сожгли храм Сантьяго — один из старейших католических соборов столицы. Охваченый огнем купол и шпиль упали на землю.
Spalono ogromny kościół w Santiago w Chile podczas antyrządowych zamieszek. pic.twitter.com/PpPBoYyjEq
— Magmagmag (@Magmag77711777) October 19, 2020
Для разгона протестов силовики использовали водометы и слезоточивый газ.
Митинги во Франции
18 октября в Франции прошли массовы е митинги из-за убийства учителя истории Самюэля Пати. По данным полиции, его убили за то, что показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
На улицы вышли тысячи людей. Акции прошли в Париже, Марселе, Страсбурге, Лионе и других городах.
Учителю отрезали голову 17 октября.
Источник: TRT World Now