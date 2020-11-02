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Факты / Происшествия

Охота на стрелков и раненые на улицах – что происходит в Вене

Из-за стрельбы в Вене австрийские правоохранители просят жителей города не выходить на улицы.

Сейчас полиция пытается поймать злоумышленников, которые находятся в бегах.

В городе проводится масштабная спецоперация.

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Очевидцы сообщили о задержании одного из них.

Вена 1

Кроме того, в городе есть раненные. Им оказывают медицинскую помощь.

Ситуация в Вене

2 ноября неизвестные устроили стрельбу в Вене. Происшествие произошло неподалеку синагоги на площади Шведенплатц.

СМИ сообщили о семи погибших, есть раненые.

Район происшествия оцепила полиция.

Источник: Kurier, JGR, Karim Gahin

Фото: JGR

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