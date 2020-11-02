Из-за стрельбы в Вене австрийские правоохранители просят жителей города не выходить на улицы.
Сейчас полиция пытается поймать злоумышленников, которые находятся в бегах.
В городе проводится масштабная спецоперация.
Читайте: Стрельба в Вене: все, что известно о возможном теракте возле синагоги
Очевидцы сообщили о задержании одного из них.
Кроме того, в городе есть раненные. Им оказывают медицинскую помощь.
Live from #Vienna ???? pic.twitter.com/oXvLVWfE7O
— Karim Gahin (@karim_gahin) November 2, 2020
Ситуация в Вене
2 ноября неизвестные устроили стрельбу в Вене. Происшествие произошло неподалеку синагоги на площади Шведенплатц.
СМИ сообщили о семи погибших, есть раненые.
Район происшествия оцепила полиция.
Источник: Kurier, JGR, Karim Gahin
Фото: JGR