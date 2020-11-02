Стрельба в Вене — количество пострадавших

Австрийские СМИ сообщают о семи погибших в результате стрельбы в Вене.
В числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения, пишет газета Kurier.
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Местные СМИ сообщают, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе.
Район, где случилась стрельба
В МВД Австрии заявили, что нападения в Вене устроили несколько террористов. Они попросил жителей города не выходить на улицы.
Стрельба в Вене
Неизвестные устроили стрельбу в Вене неподалеку синагоги на площади Шведенплатц.
Район происшествия оцеплен полицией, которая объявила о проведении масштабной спецоперации.
По данным СМИ, один из стрелявших подорвался на поясе со взрывчаткой.
Источник: Kurier