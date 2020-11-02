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Факти / Надзвичайні події

Полювання на стрільців і поранені на вулицях – що відбувається у Відні

Через стрілянину у Відні австрійські правоохоронці просять мешканців міста не виходити на вулиці.

Нині поліція намагається затримати зловмисників, які тікають від силовиків.

У місті проводиться масштабна спецоперація.

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Очевидці повідомили про затримання одного з них.

Вена 1

У місті є поранені. Їм надають медичну допомогу.

Ситуація у Відні

2 листопада невідомі влаштували стрілянину у Відні. Подія сталася неподалік синагоги на площі Шведенплатц.

ЗМІ повідомили про сім загиблих, є поранені.

Район події оточила поліція.

Джерело: Kurier, JGR, Karim Gahin

Фото: JGR

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