Через стрілянину у Відні австрійські правоохоронці просять мешканців міста не виходити на вулиці.
Нині поліція намагається затримати зловмисників, які тікають від силовиків.
У місті проводиться масштабна спецоперація.
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Очевидці повідомили про затримання одного з них.
У місті є поранені. Їм надають медичну допомогу.
Live from #Vienna ???? pic.twitter.com/oXvLVWfE7O
— Karim Gahin (@karim_gahin) November 2, 2020
Ситуація у Відні
2 листопада невідомі влаштували стрілянину у Відні. Подія сталася неподалік синагоги на площі Шведенплатц.
ЗМІ повідомили про сім загиблих, є поранені.
Район події оточила поліція.
Джерело: Kurier, JGR, Karim Gahin
Фото: JGR