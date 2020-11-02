ДТП под Черниговом — прокурор убил двух человек

В Черниговской области один из местных прокуроров попал в ДТП, в котором погибли два человека.

Утром 2 ноября у поселка марта руководитель одной из прокуратур выехал на автомобиле Acura на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

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В Черниговской области прокурор устроил ДТП, есть погибшие / 5 фотографий

Водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте.

Прокурор задержан и против него возбуждено уголовное дело за Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее жертв.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Бизнесмен сбил человека

В Умани судят бизнесмена Сергей Кадашвили, который сбил человека на автодороге. В суд мужчину привезли под конвоем и в инвалидной коляске. Хотя буквально накануне он был вполне здоров.

51-летний мужчина на своем белом Renault он вихлял трассой неподалеку Умани и агрессивно подрезал машины.

Но судья на заседании удалил прессу из зала и дал подозреваемому ночной домашний арест. И хотя ему грозит восемь лет за решеткой, следующие два месяца днем ​​может делать что хочет.

Источник: ГБР

Фото: ГБР