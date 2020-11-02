В насаленому пункте Старый Нацпольськ, что северо-западнее Варшавы, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Двое из них — граждане Украины в возрасте 43 и 48 лет.

Авария произошла после 18.00 30 октября на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы.

По данным полиции, 64-летний водитель грузовика DAF хотел избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где влетел в легковушку Ford Transit.

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В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет — гражданки Украины.

Все кто был в легковушке, погибли на месте. Водитель автомобиля DAF, который также является украинцем, попал в больницу.

Смертельное ДТП на Сумщине

28 октября на Сумщине произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Автомобиль Audi, которым управлял 20-летний водитель, влетел в отбойник. Предварительно, мужчина не справился с управлением.

Он и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна женщина выжила, ей понадобилась помощь медиков.

Источник: Полиция Мазовецкого воеводства Польши