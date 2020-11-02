ДТП під Черніговом – прокурор вбив двох людей

У Чернігівській області один з місцевих прокурорів потрапив у ДТП, в якому загинуло двоє людей.

Вранці 2 листопада біля селища Березна керівник однієї з прокуратур виїхав на автомобілі Acura на зустрічну смугу і зіткнувся з ВАЗом.

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У Чернігівській області прокурор влаштував ДТП, є загиблі / 5 фотографий

Водій і пасажирка ВАЗу загинули на місці.

Прокурор затриманий і проти нього відкрито кримінальну справу за Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке призвело до жертв.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Бізнесмен збив людину

В Умані судять бізнесмена Сергій Кадашвілі, який збив людину на автодорозі. У суд чоловіка привезли під конвоєм та в інвалідному візку. Хоча буквально напередодні він був цілком здоровий.

51-річний чоловік на своєму білому Renault він вихляв трасою неподалік Умані та агресивно підрізав інші машини.

Але суддя на засіданні видалив пресу з залу і дав підозрюваному нічний домашній арешт. І хоча йому світить вісім років за ґратами, наступні два місяці вдень може робити що хоче.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР