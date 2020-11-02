Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе, которая произошла в июле 2020 под Киевом, приговорили к 10 годам лишения свободы. Тогда погибла целая семья — двое взрослых и двое детей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным прокуратуры, суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, которое предусмотрено ст. 286 УК Украины. Также он лишен права управлять транспортным средством на три года.

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Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Смертельное ДТП на Столичном шоссе

ДТП на Столичном шоссе произошло 12 июля 2020 года рядом с Конча-Заспой.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пять человек, двое из которых дети. После этого Mercedes слетел в кювет.

Вследствие такого столкновения водитель Hyunda, его жена, 8-летняя дочь и 10-летний сын погибли. Еще один мальчик был госпитализирован в больницу.

39-летнего водителя Mercedes-Benz задержали и доставили в больницу. Позже полицией было установлено, что после проведения тестирования прибором Drager у него было обнаружено 1.32 промилле алкоголя. Также Антона Желепу в 2007 году уже приговаривали к четырем годам заключения с испытательным сроком в два года за драку с полицейским.

А в 2010 году он был осужден на 3,6 лет тюрьмы и был лишен права управлять автомобилем из-за того, что сбил женщину.

Истончик: Киевская городская прокуратура