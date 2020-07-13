Прокуратура Киева проводит расследование по делу смертельного ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

Водителя на Mercedes-Benz задержали по ст. 208 УПК Украины. После проведения тестирования прибором Drager у него было обнаружено 1.32 промилле алкоголя.

Читайте: Имеет две судимости: рассказали о подозреваемом в масштабном ДТП под Киевом

По данным прокуратуры, в настоящее время решается сообщение задержанному о подозрении и мера пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне в полиции Киева сообщали, что были установлены обстоятельства ДТП на Столичном шоссе. Стало известно, что произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погибли четыре человека, из них двое — дети.

— В результате столкновения двух транспортных средств погибли четыре человека. Вчера в 17.20 поступило сообщение о ДТП на Столичном шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на другое авто, которое двигалось впереди в попутном направлении, — сообщила полиция.







Смертельное ДТП на Столичном шоссе: у водителя в крови было 1.32 промилле алкоголя / 2 фотографии

Читайте: ДТП на Старобуховской трассе под Киевом: трое погибших, еще двое детей пострадали

Также известно, что после столкновения Mercedes выехал на полосу встречного транспорта и протаранил автомобиль Hyundai. Из-за столкновения водитель и все пассажиры авто Hyundai погибли, двое из них дети.

39-летнего водителя Mercedes-Benz задержали и доставили в больницу. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.