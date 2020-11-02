Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе, яка сталася у липні 2020 року під Києвом, засудили до 10 років позбавлення волі. Тоді загинула ціла сім’я – двоє дорослих та двоє дітей.

Про це повідомили у Київський міській прокуратурі.

За даними прокуратури, суд у повному обсязі підтримав позицію прокурора та засудив обвинуваченого до максимального покарання, яке передбачене ст. 286 КК України. Також його позбавлено права керувати транспортним засобом на три роки.

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Окрім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Обвинувачений повністю визнав свою вину.

Смертельна ДТП на Столичному шосе

ДТП на Столичному шосе сталася 12 липня 2020 року поруч з Конча-Заспою.

Водій автомобіля Mercedes-Benz в’їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро осіб, двоє з яких діти. Після цього Mercedes злетів у кювет.

Внаслідок такого зіткнення водій Hyunda, його дружина, 8-річна донька та 10- річний син загинули. Ще один хлопчик був госпіталізований до лікарні.

39-річного водія Mercedes-Benz затримали та доправили до лікарні. Пізніше поліцією було встановлено, що після проведення тестування приладом Drager у нього було виявлено 1.32 проміле алкоголю. Також Антона Желепу у 2007 році вже засуджували до чотирьох років ув’язнення з іспитовим строком у два роки за бійку з поліцейським.

А у 2010 році він був засуджений на 3,6 років тюрми та був позбавлений права керувати автомобілем через те, що збив жінку.

Джерело: Київська міська прокуратура