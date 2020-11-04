Ребенок впал в кому: в Одесской области мать и 9-летняя дочь отравились грибами

В Савранском районе Одесской область 37-летняя женщина и ее дочь отравились грибами и попали в больницу.

Медики констатировали ухудшение состояния ребенка, а уже через некоторое время 9-летняя девочка впала в кому.

Мать осталась в Одесской областной больнице, а ребенку понадобилась срочная госпитализация в одной из киевских клиник.

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Выяснилось, что на днях мать с дочкой приготовили грибы, которые собрали в лесу в Савранском районе. Отмечается, что острая боль появилась только через сутки.

Пока девочка находится в коме, мать несколько дней была в реанимации. Лишь 4 ноября женщине стало легче и ее перевели в гастроэнтерологическое отделение.

Медики установили, что 37-летняя женщина успела угостить грибами и свою подругу. Сейчас она тоже находится в больнице.

Какими именно грибами отравились сразу три человека, пока неизвестно.

Отравление грибами: симптомы и помощь

Грибной сезон в Украине завершится с приходом зимы, поэтому в ноябре можно увидеть немало заядлых грибников, которые устраивают “тихую охоту” в лесах.

Вместе с Минздравом Факты ICTV рассказывали о первых симптомах отравления грибами и как правильно оказать первую помощь, если человек уже отравился.

Если самочувствие стало ухудшаться, до приезда скорой стоит выпить адсорбирующие препараты, поглощающие все токсины, а также промыть желудок большим количеством негазированной воды.

Источник: Odessa Online