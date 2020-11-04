Дитина впала в кому: на Одещині матір і 9-річна донька отруїлися грибами

У Савранському районі Одеської область 37-річна жінка та її донька отруїлися грибами та потрапили до лікарні.

Медики констатували погіршення стану дитини, а вже за деякий час 9-річна дівчинка впала в кому.

Матір залишилася в Одеській обласній лікарні, а дитині знадобилася термінова госпіталізація до однієї з київських клінік.

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З’ясувалося, що днями матір з донькою приготували гриби, які до того назбирали у лісі в Савранському районі. Зазначається, що гострий біль з’явився лише через добу.

Поки дівчинка перебуває в комі, матір декілька днів була в реанімації. Лише 4 листопада жінці стало легше і її перевели в гастроентерологічне відділення.

Медики встановили, що 37-річна жінка встигла вгостити грибами і свою подругу. Наразі вона теж перебуває у лікарні.

Якими саме грибами отруїлося одразу троє осіб, наразі невідомо.

Отруєння грибами: симптоми і допомога

Грибний сезон в Україні завершиться з приходом зими, тому в листопаді можна побачити чимало завзятих грибників, які влаштовують “тихі полювання” у лісах.

Разом із МОЗ Факти ICTV розповідали про перші симптоми отруєння грибами та як правильно надати першу допомогу, якщо людина вже отруїлася.

Якщо стан самопочуття почав погіршуватися, до приїзду швидкої варто випити адсорбуючі препарати, що поглинають усі токсини, а також промити шлунок великою кількістю негазованої води.

Джерело: Odessa Online