Пошла за грибами: на Буковине женщина родила ребенка в лесу

В Черновицкой области 9 июля женщина пошла в лес за грибами, где родила ребенка. Младенец родился здоровым, его вместе с матерью доставили в роддом.

Об этом рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

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— Женщина пошла в лес за грибами в селе Тарашаны. Она была на 39-й неделе беременности. Там у нее начались схватки и она родила ребенка, — рассказал Еленев.

Для женщины это уже вторая беременность.

Скорая госпитализировала женщину с ребенком в роддом №2 в Черновцах.

Роды в туалете

В Великобритании многодетная мать даже не подозревала о своей беременности и неожиданно родила в туалете.

По словам женщины, у нее не было никаких признаков беременности. Она поняла, что беременна только тогда, когда в туалете у нее отошли воды.