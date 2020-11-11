В Одесской области в Беляевском районе 20-летний парень из-за нарекания в лени зарезал мать и тяжело ранил отца.

Работники Нацполиции задержали злоумышленника в частном доме его родителей 10 ноября.

По данным правоохранителей, молодой человек признался, что решил убить родителей за то, что они не давали ему денег и упрекали в лени.

— Спланировав все заранее, 20-летний парень навострил чем, дождался, когда отец и мать заснут, а потом зашел к ним в комнату и начал наносить удары. Раненые смогли вытолкать сына из дома и, закрыв за ним дверь, вызвали полицию и скорую помощь, — сообщили в полиции.

Однако злоумышленник выбил оконное стекло, влез в дом и снова набросился на родителей. Он нанес им около 15 ножевых ударов в область живота и грудной клетки, после чего скрылся.

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Обвинили в лени: в Одесской области сын зарезал мать и чуть не убил отца / 5 фотографий

45-летнего мужчину и его 46-летнюю жену госпитализировали. Женщина от полученных ранений через несколько часов умерла в больнице. Ее муж остается в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении в покушении на убийство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Происшествия Одесской области

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом 74-летней пенсионерки. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Пенсионерку ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские. Женщине выбили глаз, сломали нос и ключицу. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.