В Одеській області у Біляївському районі 20-річний хлопець через дорікання у неробстві зарізав матір і тяжко поранив батька.

Працівники Нацполіції затримали зловмисника у приватному будинку його батьків 10 листопада.

За даними правоохоронців, молодик зізнався, що вирішив вбити батьків за те, що вони не давали йому грошей і дорікали у неробстві.

– Спланувавши все заздалегідь, 20-річний хлопець нагострив ніж, дочекався, коли батько і мати заснуть, а потім зайшов до них у кімнату і почав завдавати удари. Поранені змогли виштовхати сина з дому і, закривши за ним двері, викликали поліцію та швидку допомогу, – повідомили у поліції.

Однак зловмисник вибив шибку, вліз у будинок і знову накинувся на батьків. Він завдав їм близько 15 ножових ударів у ділянку живота та грудної клітки, після чого втік.

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Звинуватили у неробстві: в Одеській області син зарізав мати та мало не вбив батька / 5 фотографий

45-річного чоловіка і його 46-річну дружину госпіталізували. Жінка від отриманих поранень через декілька годин померла у лікарні. Її чоловік залишається у вкрай тяжкому стані.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у замаху на вбивство за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Надзвичайні події Одеської області

У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Пенсіонерку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула декілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі. Жінці вибили око, зламали ніс та ключицю. Потерпіла перебуває у лікарні у тяжкому стані.