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Факты / Происшествия

Нож в сердце за сигарету: в Кременчуге на тротуаре не разминулись двое мужчин

Возле парикмахерской в ​​центре Кременчуга произошло убийство. Двое незнакомых мужчин просто не поделили тротуар. Один из них случайно задел плечом другого и получил в ответ удар ножом в сердце.

Пострадавшего привезли в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Нападающего видели друг и подруга погибшего. Они описали его, и полицейские задержали убийцу дома уже через несколько часов.

Отец подозреваемого рассказал, что сын имеет психическое заболевание и только урывками помнит конфликт.

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По его словам, подруга погибшего якобы попросила у него сигарету, и сын, испугавшись, чем может закончиться такая история, достал нож.

 

Следующие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Ему грозит минимум семь лет, если признают вменяемым.

Резня в Киеве

В сентябре в Киеве в арендованной квартире между гражданскими супругами возник конфликт, во время которого женщина ударила ножом в грудь своего мужа.

Ей грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Фото: Dreamstime

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