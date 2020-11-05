Возле парикмахерской в ​​центре Кременчуга произошло убийство. Двое незнакомых мужчин просто не поделили тротуар. Один из них случайно задел плечом другого и получил в ответ удар ножом в сердце.

Пострадавшего привезли в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Нападающего видели друг и подруга погибшего. Они описали его, и полицейские задержали убийцу дома уже через несколько часов.

Отец подозреваемого рассказал, что сын имеет психическое заболевание и только урывками помнит конфликт.

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По его словам, подруга погибшего якобы попросила у него сигарету, и сын, испугавшись, чем может закончиться такая история, достал нож.

Следующие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Ему грозит минимум семь лет, если признают вменяемым.

Резня в Киеве

В сентябре в Киеве в арендованной квартире между гражданскими супругами возник конфликт, во время которого женщина ударила ножом в грудь своего мужа.

Ей грозит от семи до 15 лет лишения свободы.