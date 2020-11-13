40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турции, подыскивала в Киеве девушек, имевших материальные проблемы, и переправляла их в Стамбул для сексуальной эксплуатации.

Она предлагала их привлекательный заработок, которым надо было делиться с работодателем.

Женщину задержали при попытке переправить двух женщин через государственную границу Украины в Турцию.

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Ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 149 УКУ — Торговля людьми.

Теперь Печерский райсуд Киева должен избрать подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

В начале ноября украинская полиция вместе с правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании задержали пятерых участников международной преступной организации, которые занимались торговлей людьми.

Они незаконно перевозили украинцев в Турцию и занимались транспортировкой нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.