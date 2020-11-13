40-річна одеситка, змовившись з громадянином Туреччини, підшукувала у Києві дівчат, які мали матеріальні проблеми, та переправляла їх до Стамбулу для сексуальної експлуатації.

Вона пропонувала їх привабливий заробіток, яким треба було ділитися з роботодавцем.

Жінку затримали під час спроби переправити двох жінок через державний кордон України до Туреччини.

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Їй оголошено підозру за ч. 2 ст. 149 ККУ – Торгівля людьми.

Тепер Печерський райсуд Києва має обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На початку листопада українська поліція разом з правоохоронними органами Греції, Італії та Великобританії затримали п’ятьох учасників міжнародної злочинної організації, які займалися торгівлею людьми.

Вони незаконно перевозили українців до Туреччини і займалися транспортуванням нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії в Європу.