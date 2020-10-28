Схема пирамиды и секс-рабство: в США лидера культа приговорили к 120 годам тюрьмы

В Нью-Йорке объявлен приговор основателю и неизменному лидеру компании NXIVM (Нексиум) Киту Ранье.

Будучи популярным в Голливуде и бизнес-кругах, Ранье позиционировал свой заработок как сетевой бизнес и проведение платных семинаров по личностному развитию.

Однако более 15 лет следствия доказали, что за ширмой успешного бизнес-проекта скрывались сексуальное рабство, хранение порнографии, мошенничество и вымогательство денег.

Жертвы Кита Ранье подтвердили данные следствия: некоторые из них показали клеймо на скрытых частях тела его с инициалами.

Кроме заключения сроком на 120 лет, также Ранье выплатит суду S1,75 млн.

Компания NXIVM работала с 1998 года по схеме пирамиды, с элементами харизматического культа.

Кроме США, компания также действовала на территории Канады и Мексики.

Сектантское убийство в Панаме

В Панаме в конце января была обнаружена братская могила, в которой нашли трупы беременной женщины и ее пятерых детей.

Отмечается, что семья была убита во время жуткого религиозного ритуала. Для “покаяния в грехах” их поджигали, били и резали мачете.

Одним из десяти сектантов, совершивших бесчеловечный поступок, оказался дедушка убитых детей.