Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве объявило о завершении досудебного расследования по уголовному делу в отношении бывших работников Кагарлыкского ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области.

Экс-полицейских обвиняют в пытках и изнасиловании девушки в ночь с 23 на 24 мая 2020 года.

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— После начала досудебного расследования по данному факту в ГБР начали обращаться люди с сообщениями о фактах пыток, которые ранее происходили в указанном отделении полиции, — рассказали в пресс-службе ГБР.

Правоохранителей обвиняют в пытках граждан и изнасиловании по ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 146 -1 УК Украины.

Изнасилование в Кагарлыке

Работников полиции Сергея Сулима и Николая Кузива подозревают в истязании и изнасиловании жительницы города Кагарлык Нели Погребицкой.

24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали. Врачам она рассказала, что за день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.

26 мая суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В результате скандала отделения полиции Кагарлык расформировали.