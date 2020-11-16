Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві оголосило про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх працівників Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУ Нацполіції у Київській області.

Екс-працівників поліції звинувачують у катуванні та зґвалтуванні дівчини у ніч з 23 на 24 травня 2020 року.

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– Після початку досудового розслідування за вказаним фактом до ДБР почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у вказаному відділенні поліції, – розповіли у прес-службі ДБР.

Правоохоронців звинувачують у катуванні громадян та зґвалтуванні за ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 146 -1 КК України.

Зґвалтування в Кагарлику

Працівників поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють у катуванні та зґвалтуванні жительки міста Кагарлик Нелі Погребіцької.

24 травня до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували. Лікарям вона розповіла, що за день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.

26 травня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Унаслідок скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.