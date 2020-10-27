В деле об изнасиловании в Кагарлыке ГБР объявило подозрение бывшему начальнику местного отдела полиции, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Он не предпринял никаких мер, когда узнал о незаконных задержаниях граждан подчиненными — это ч. 2 ст. 146-1 УКУ.

Следователи установили, что в январе 2020 года дежурный Кагарлыкского отдела полиции ночью получил информацию о том, что на третьем этаже находятся двое граждан, которых наручниками пристегнули к батарее сотрудники уголовного розыска.

При этом документы о задержания не составлялись. Об этом дежурный сообщил начальнику отделения полиции, но тот не принял никаких мер и не сообщил компетентные органы о преступлении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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ГБР также дало оценку работникам полиции, которые фактически похитили этих граждан. Им объявлено новое подозрение по ч. 1 ст. 146-1 УКУ — Насильственное исчезновение.

Они и в дальнейшем будут находиться под стражей и домашним арестом. Меры пресечения им избраны раньше.

После изнасилования Нелли Погребицкой в ГБР стали обращаться люди, которых также подвергали пыткам в отделе полиции Кагарлыка, поэтому расследование дела затянулось.

Государственное бюро расследований прогнозирует его завершение уже в октябре.