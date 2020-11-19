В Польше во время задержания умер 44-летний украинец. Полицейские применяли электрошокер.

Мужчина умер сразу после задержания в ночь на 16 ноября в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзинского воеводства.

Окружная прокуратура отметила, что после вскрытия тела умершего украинца станет понятно, могла ли смерть наступить в результате применения парализатора.

— Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, встроенного в парализатор, — отметил прокурор Кшиштоф Копан.

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Он добавил, что рано выдвигать тезис, что между действиями полиции и смертью мужчины есть непосредственная связь.

Мужчина приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на стройке. Он находился на обязательном карантине, но не придерживался его.

Местная полиция получила сообщение, что мужчина пытался попасть во двор и в дом других жителей. По данным полиции, украинец вел себя агрессивно, бросал в правоохранителей различные предметы.

Полицейские не смогли успокоить мужчину словесно и применили слезоточивый газ, а затем электрошокер. После этого они смогли одеть на нарушителя наручники, однако украинцу сразу стало плохо, а спасатели, прибывшие на место происшествия, уже констатировали смерть.