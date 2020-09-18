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Факты / Происшествия

Работали на нелегальной фабрике — в Польше задержали украинцев

На Западе Польши полиция задержала 16 человек, 12 из которых — граждане Украины. Они работали на нелегальной фабрике по производству сигарет.

Сейчас причастные к делу находятся под стражей, такую меру пресечения, сроком в три месяца, им назначил суд города Познань.

Как отмечают польские правоохранительные органы, деятельность по производству осуществлялась в подсобном помещении жилого дома с 2019 года. Часть группировки проживала в том же месте.

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Во время проведения операции полиция изъяла более 5,8 млн единиц сигарет с зарегистрированной маркой известного бренда, 1,7 тонн табака, 1 млн злотых, а также три автомобиля. Один из них — грузовик для перевозки продукции, вероятно, за границу.

  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
  • затримання українців у Польщі
Работали на нелегальной фабрике — в Польше задержали украинцев / 5 фотографий

Сейчас убытки Госказначейства Польши оценивают в 6,5 млн злотых (4,4 млн грн). Однако, если подтвердится версия с вывозом сигарет за пределы страны, сумма может составить 40 млн злотых (298 млн грн).

В Эстонии задержали украинских заробитчан

В августе Министерство внутренних дел Эстонии сообщило о задержании группы работников из Украины.

Они не прошли обязательную 14-дневную самоизоляцию, а сразу приступили к работе. За такое нарушение им может грозить штраф в размере €9,6 тыс.

Источник: Центральное следственное бюро полиции Польши

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