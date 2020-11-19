У Польщі під час затримання помер 44-річний українець. Поліцейські застосовували електрошокер.

Чоловік помер одразу після затримання в ніч на 16 листопада в одному з населених пунктів Бжезинського повіту Лодзинського воєводства.

Окружна прокуратура зазначила, що після розтину тіла померлого українця стане зрозуміло, чи могла смерть настати в результаті застосування паралізатора.

– Ми чекаємо результатів розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор, – зазначив прокурор Кшиштоф Копан.

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Він додав, що рано висувати тезу, що між діями поліції і смертю чоловіка є безпосередній зв’язок.

Чоловік приїхав до Польщі 10 листопада і мав працювати на будівництві. Він перебував на обов’язковому карантині, але не дотримувався його.

Місцева поліція отримала повідомлення, що чоловік намагався потрапити на подвір’я та до будинку інших жителів. За даними поліції, українець поводився агресивно, кидав у правоохоронців різні предмети.

Поліцейські не змогли заспокоїти чоловік словесно і застосували сльозогінний газ, а потім електрошокер. Після цього вони змогли одягнути на порушника кайданки, однак українцю відразу стало зле, а рятувальники, які прибули на місце події, вже констатували смерть.