Авто фактически уничтожено: наблюдатели ОПОРЫ пострадали в ДТП

В Запорожской области в ДТП пострадали трое наблюдателей гражданской сети ОПОРА.
Краткосрочные наблюдатели попали в аварию в 6.00 в воскресенье, когда ехали на избирательные участки, сообщила глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Один из наблюдателей, который управлял автомобилем, получил компрессионный перелом позвоночника.
Транспортное средство “фактически уничтожено”, добавила Айвазовская.
В настоящее время пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице.
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Работа наблюдателей во время второго тура выборов
Наблюдатели гражданской сети ОПОРА работают на избирательных участках в разных регионах страны с целью обнаружения возможных нарушений избирательного процесса.
22 ноября проходит второй тур местных выборов 2020 в 11 городах Украины.