Авто фактически уничтожено: наблюдатели ОПОРЫ пострадали в ДТП

В Запорожской области в ДТП пострадали трое наблюдателей гражданской сети ОПОРА.

Краткосрочные наблюдатели попали в аварию в 6.00 в воскресенье, когда ехали на избирательные участки, сообщила глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Один из наблюдателей, который управлял автомобилем, получил компрессионный перелом позвоночника.

Транспортное средство “фактически уничтожено”, добавила Айвазовская.

В настоящее время пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице.

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Работа наблюдателей во время второго тура выборов

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА работают на избирательных участках в разных регионах страны с целью обнаружения возможных нарушений избирательного процесса.

22 ноября проходит второй тур местных выборов 2020 в 11 городах Украины.