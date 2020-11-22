Авто фактично знищено: спостерігачі ОПОРИ постраждали в ДТП

У Запорізькій області в ДТП постраждали троє спостерігачів громадянської мережі ОПОРА.

Короткострокові спостерігачі потрапили в аварію о 6.00 в неділю, коли їхали на виборчі дільниці, повідомила глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Один зі спостерігачів, який керував автомобілем, отримав компресійний перелом хребта.

Транспортний засіб “фактично знищено”, додала Айвазовська.

Нині потерпілі перебувають в Приморській центральній районній лікарні.

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Робота спостерігачів під час другого туру виборів

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА працюють на виборчих дільницях в різних регіонах країни з метою виявлення можливих порушень виборчого процесу.

22 листопада відбувається другий тур місцевих виборів 2020 року в 11 містах України.