Второй тур местных выборов 2020 проходит без серьезных нарушений — ЦИК

В день голосования во время второго тура местных выборов 2020 года в Украине открылись 1 648 избирательных участков в девяти регионах.

Позже, чем планировалось, открылся только один избирательный участок в Полтаве, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Серьезных системных нарушений, из-за которых результаты второго тура местных выборов 2020 года можно было бы поставить под сомнение, не зафиксировано, отметили в ЦИК.

Выборы в условиях коронавируса

Контроль за выполнением противоэпидемических правил во время волеизъявления возложен на членов УИК, добавили в Центральной избирательной комиссии.

На участках людям меряют температуру, а избиратели с признаками заболевания голосуют в отдельных кабинах.

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Где проходят выборы

Повторное голосование по выборам городского головы проходит в 11 городах Украины: Днепре, Никополе (Днепропетровская обл.), Славянске (Донецкая обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.), Дрогобыче (Львовская обл.), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

Ориентировочно на избирательные участки придут более 2,5 млн украинцев.