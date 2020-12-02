Сигареты с доставкой: на Закарпатье задержали контрабандистов на дельтаплане

В Иршавском районе на Закарпатье ночью 2 декабря пограничники задержали контрабандистов на дельтаплане.
Летательный аппарат понадобился пилотам для перемещения табачных изделий в Румынию.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата.
Установлено, что задержанные уже неоднократно занимались контрабандой.
Уголовное производство открыто по ст. 334 (Нарушение правил международных полетов) УК Украины.
Дельтаплан контрабандистов пока изъят и доставлен в Мукачевский пограничный отряд. Следственные мероприятия продолжаются.
Сквозь колючую проволоку — в Румынию
В августе этого года пограничники задержали двух нарушителей, бежавшихв Румынию.
Один из ребят запутался в инженерном заграждении из колючей проволоки: с ранением ноги был доставлен в районную больницу.
Причину побега задержаны не назвали. При осмотре вещей у одного из ребят не было при себе документов.