Сигареты с доставкой: на Закарпатье задержали контрабандистов на дельтаплане

В Иршавском районе на Закарпатье ночью 2 декабря пограничники задержали контрабандистов на дельтаплане.

Летательный аппарат понадобился пилотам для перемещения табачных изделий в Румынию.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата.

Установлено, что задержанные уже неоднократно занимались контрабандой.

Уголовное производство открыто по ст. 334 (Нарушение правил международных полетов) УК Украины.

Дельтаплан контрабандистов пока изъят и доставлен в Мукачевский пограничный отряд. Следственные мероприятия продолжаются.

Сквозь колючую проволоку — в Румынию

В августе этого года пограничники задержали двух нарушителей, бежавшихв Румынию.

Один из ребят запутался в инженерном заграждении из колючей проволоки: с ранением ноги был доставлен в районную больницу.

Причину побега задержаны не назвали. При осмотре вещей у одного из ребят не было при себе документов.