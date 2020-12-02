Цигарки з доставкою: на Закарпатті затримали контрабандистів на дельтаплані

В Іршавському районі на Закарпатті вночі 2 грудня прикордонники затримали контрабандистів на дельтаплані.

Літальний апарат знадобився пілотам для переміщення тютюнових виробів в Румунію.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили прилади навігації з прокладеними маршрутами, радіостанції, планшет та пристрої, що використовуються при посадці літального апарату.

Встановлено, що затримані вже неодноразово займалися контрабандою.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 334 (Порушення правил міжнародних польотів) КК України.

Дельтаплан контрабандистів наразі вилучено та доправлено до Мукачівського прикордонного загону. Слідчі заходи тривають.

Через колючий дріт – в Румунію

У серпні цього року прикордонники затримали двох порушників, що тікали до Румунії.

Один із хлопців заплутався в інженерному загородженні з колючого дроту: із пораненням ноги його було доставлено до районної лікарні.

Причину втечі затримані не назвали. Під час огляду речей у жодного з хлопців не було при собі документів.