Запутался в колючей проволоке: пограничники задержали нарушителей, бежавших в Румынию

На границе с Румынией украинские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу.

Однако план побега закончился тем, что одному из беглецов понадобилась скорая медицинская помощь — он запутался в инженерном заграждении из колючей проволоки.

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С ранением ноги парня доставили в районную больницу, другой беглец не пострадал.

Нарушителями оказались двое местных парней из села Красноильск, один из которых оказался несовершеннолетним. Во время задержания у них не было никаких документов.

После составления административных протоколов по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП мужчиной заинтересовался местный военный комиссариат.

— Молодой человек некоторое время уже уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь ему этого не избежать, — заверили пограничники.

Бежал в Россию через забор

На Харьковщине тепловизионные камеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своим верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.

Источник: Сергій Бровко