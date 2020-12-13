В Нежинском районе Черниговской области правоохранители задержали охотника, убившего самку лося из Красной книги Украины.

Выяснилось, что животному было 3-4 года, а вес достиг 300 кг. Мужчину задержали, когда тот уже обваливал и фасовал мясо убитой самки лося.

Горе-охотником оказался киевлянин, который приехал погостить к родителям в Бобровицу. До этого инцидента никаких проблем с законом у него не было.











На Черниговщине охотник убил животное из Красной книги Украины / 3 фотографии

Мужчина хорошо подготовился к охоте, взяв микроавтобус, ружья и ножи для обвалки мяса.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.246 (Незаконная охота) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 51 тыс. грн, общественные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

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