У Ніжинському районі Чернігівської області правоохоронці затримала мисливця, який вбив лосиху з Червоної книги України.

З’ясувалося, що тварині було 3-4 роки, а вага досягла 300 кг. Чоловіка затримали, коли той вже обвалював та фасував м’ясо вбитої лосихи.

Горе-мисливцем виявився киянин, який приїхав погостювати до батьків у Бобровицю. До цього інциденту жодних проблем із законом у нього не було.











На Чернігівщині мисливець вбив тварину з Червоної книги України / 3 фотографии

Чоловік добре підготувався до полювання, взявши мікроавтобус, рушниці та ножі для обвалювання м’яса.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (Незаконне полювання) КК України. Санкція статті передбачає штраф до 51 тис. грн, громадські роботи або обмеження волі терміном до трьох років.

Криваве полювання у Харківській області

На початку листопада у Куп’янському районі на Харківщині компанія мисливців підстрелила жінку, внаслідок чого їй загрожує ампутація ноги.

З’ясувалося, що коли 50-річна жінка поверталася з гостей разом з сім’єю, їх почав переслідувати позашляховик.

Зловмисники відкрили вогонь по авто – куля прошила його та поранила жінку.