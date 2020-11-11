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Пуля прошла сквозь машину: на Харьковщине охотники подстрелили женщину

В Харьковской области компания охотников подстрелила женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу — она ​​может потерять ногу.

Инцидент произошел на выходных в Купянском районе. Когда 50-летняя Рима возвращалась из гостей вместе с семьей, их начал преследовать внедорожник.

Злоумышленники выстрелили в машину — пуля прошила ее и ранила женщину. Пока Рима лежит в больнице, стрелки угрожают семье, а порой и наведываются к ней.

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— Они говорят, будешь много рассказывать — будем разговаривать по-другому. Им все равно, они могут откупиться, а я переживаю за семью, — делится женщина.

В Одесской области сын убил мать

В Одесской области 20-летний парень напал на родителей, когда они спали. Причиной агрессивного поведения стало безделье родственников.

От тяжелых травм мать погибла, а отец находится в больнице в тяжелом состоянии.

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