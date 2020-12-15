Перекрыто движение и повреждено авто: на Шулявском мосту упали фонарные столбы

В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении ст. м. Дорогожичи.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

— Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств, — говорится в сообщении.

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В сети опубликовали видео, на котором видно, что один из столбов чуть не рухнул на крышу автомобиля.

Впрочем, транспортное средство все равно пострадало – у него оторвало боковое зеркало.

Реакция Кличко

Комментируя ситуацию на Шулявском путепроводе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

— Заказчик строительства — КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева — обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту, — сообщил Кличко.

Столбы “устали” перед годовщиной открытия обновленного моста

Падение фонарных столбов на Шулявском мосту произошло накануне первой годовщины открытия реконструированного путепровода.

28 декабря 2019 года мэр Виталий Кличко открыл мост, который был на ремонте с начала 2017 года.

На реконструкцию путепровод был закрыт из-за частичного обрушения в феврале 2017 года.