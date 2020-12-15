Перекрито рух і пошкоджено авто: на Шулявському мосту впали ліхтарні стовпи

У зв’язку з падінням стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі рух обмежено у напрямку ст. м. Дорогожичі.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

– Обирайте інші маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей, – йдеться у повідомленні.

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У мережі опублікували відео, на якому видно, що один зі стовпів мало не впав на дах автомобіля.

Втім, транспортний засіб все одно постраждав – у нього відірвало бокове дзеркало.

Реакція Кличка

Коментуючи ситуацію на Шулявському шляхопроводі, мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність лежить на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

– Замовник будівництва – КП Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва – звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я. Нині експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту, – повідомив Кличко.

Стовпи “втомилися” перед річницею відкриття оновленого мосту

Падіння ліхтарних стовпів на Шулявському мосту відбулося напередодні першої річниці відкриття реконструйованого шляхопроводу.

28 грудня 2019 року мер Віталій Кличко відкрив міст, який був на ремонті від початку 2017 року.

На реконструкцію шляхопровід було закрито через часткове обвалення в лютому 2017 року.