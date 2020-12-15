В Киеве стоимость проезда в маршрутках в январе-марте 2021 может вырасти минимум до 12 грн.

Об этом сообщил директор компании Транс Групп Владимир Назаренко во время онлайн-брифинга 14 декабря.

— Стоимость проезда в маршрутках Киева и Киевской области может вырасти минимум до 12 грн в первом квартале 2021, когда запланировано усиление карантина, — сказал Назаренко.

Сейчас средняя стоимость проезда в столичных маршрутках составляет 8 грн, при этом компании, обслуживающие почти 15 маршрутов, выставили цену ниже рыночной, но с 15 декабря они также решили сравнить стоимость проезда с общерыночной.

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Назаренко добавил, что к началу второй волны локдауна 8 января перевозчики не повысят цены. Он отметил, что пассажиропоток в маршрутках в 2020 году упал на 40%.

Проезд в Киеве не подорожает

В КГГА в октябре заявили, что власть не рассматривает вопрос повышения тарифов на проезд в транспорте в 2021 году, а распространена в соцсетях информация о совещании по этому вопросу — фейк.

Советник городского годов Киева Владимир Бондаренко отметил, что по этому поводу не проводилось никаких совещаний и не подписывалось никаких документов.