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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Киеве будут судить детского хирурга, из-за которого умер 2-летний мальчик

В Оболонском районе Киева будут судить детского врача-хирурга, из-за бездействия которого умер 2-летний мальчик.

Ужасный инцидент произошел еще в феврале. Тогда в больницу был госпитализирован 2-летний мальчик с диагнозом инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом.

Хирург, который в тот момент находился на дежурстве, нарушая требования госпитализации, направил мальчика в общую хирургию. Там была назначена консультация педиатра.

Осмотр слизистой оболочки пищевода состоялся только через 10 часов. При обследовании у мальчика возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

Причинно-следственная связь между бездействием дежурного врача и смертью ребенка подтвердил эксперт.

Обвинительный акт в отношении медика было направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения до пяти лет или лишением свободы до трех лет.

Возможно лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Источник: Прокуратура Киева

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