У Києві судитимуть дитячого хірурга, через якого помер 2-річний хлопчик

В Оболонському районі Києва судитимуть дитячого лікаря-хірурга, через бездіяльність якого помер 2-річний хлопчик.

Жахливий інцидент стався ще в лютому. Тоді до лікарні було госпіталізовано 2-річного хлопчика з діагнозом стороннє тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням.

Хірург, який у той момент перебував на чергуванні, порушуючи вимоги госпіталізації, направив хлопчика в загальну хірургію. Там було призначено консультацію педіатра.

Огляд слизової оболонки стравоходу відбувся лише через 10 годин. Під час обстеження у хлопчика виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті.

Причинно-наслідковий зв’язок між бездіяльністю чергового лікаря та смертю дитини підтвердив експерт.

Обвинувальний акт щодо медика було скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження до п’яти років або позбавленням волі до трьох років.

Можливе позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.