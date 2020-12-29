Организовывала “референдум”: в Донецкой области депутата горсовета осудили на 5 лет

В Лимане Донецкой области суд вынес приговор по делу депутата горсовета, которая принимала активное участие в организации так называемого референдума “ДНР”.

Установлено, что в мае 2014 женщина была членом территориальной и председателем участковой избирательной комиссии об отделении оккупированных территорий Донецкой области.

Она была депутатом Лиманского городского совета VII созыва. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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Дело расследовалось по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Красный Лиман (с 2016 года — Лиман) — город в Донецкой области. В ходе развертывания военных действий на Донбассе сепаратисты захватили город в конце апреля 2014 года.

Тогда под принуждением жители города приняли участие в так называемом референдуме, а при въезде в город были расставлены блок-посты.

8 мая 2014 трагической смертью погиб председатель Краснолиманского отделения Всеукраинского общества Просвита имени Тараса Шевченко Валерий Сало, который отказался участвовать в “референдуме”.

Его тело нашли в сожженном автомобиле: за день до этого стало известно, что мужчины похитили и пытали сепаратисты.

За время пребывания боевиков в городе были повреждены железнодорожная станция ​​Красный Лиман и железнодорожная больница.

Под контроль Украины Лиман был возвращен в июне 2014 года.

Источник: Донецкая областная прокуратура