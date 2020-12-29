Організовувала “референдум”: на Донеччині депутата міської ради засудили на 5 років

У Лимані Донецької області суд виніс вирок у справі депутата міської ради, яка брала активну участь в організації так званого референдуму “ДНР”.

Встановлено, що у травні 2014 року жінка була членом територіальної та головою дільничної виборчих комісій щодо відокремлення окупованих територій Донецької області.

Вона була депутатом Лиманської міської ради VII скликання. Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

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Справа розслідувалася за ч. 2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Красний Лиман (з 2016 року – Лиман) – місто в Донецькій області. Під час розгортання військових дій на Донбасі сепаратисти захопили місто наприкінці квітня 2014 року.

Тоді під примусом мешканці міста взяли участь у так званому референдумі, а при в’їзді у місто було розставлено блок-пости.

8 травня 2014 року трагічною смертю загинув голова Краснолиманського осередку Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Валерій Сало, який відмовився брати участь у “референдумі”.

Його тіло знайшли у спаленому автомобілі: за день до цього стало відомо, що чоловіка викрали і катували сепаратисти.

За час перебування бойовиків у місті було пошкоджено залізничну станцію Красний Лиман та залізничну лікарню.

Під контроль України Лиман було повернуто у червні 2014 року.

Джерело: Донецька обласна прокуратура