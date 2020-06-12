В Светлодарске контрразведка СБУ задержала агента террористической организации ЛНР, который является бывшим сотрудником Дебальцевского горотдела милиции.

Известно, что его завербовали представители так называемой разведки народной милиции ЛНР, подконтрольной спецслужбам РФ.

Мужчина собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными, а отчеты посылал кураторам по электронным каналам связи.

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В Светлодарске СБУ задержала шпиона, который работал на “ЛНР” / 2 фотографии

Задержанному уже сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины — создание террористической группы или террористической организации.

Сейчас он находится под стражей.

СБУ уже не впервые разоблачает шпионов, работающих на Россию или боевиков. Так, в апреле 2019 года в Киеве арестовали генерал-майора Валерия Шайтанова.

Контрразведка обнародовала прослушку его разговоров с российскими кураторами и еще одним завербованным украинцем. Они, в частности, обсуждали убийство Адама Осмаева — чеченского активиста, который воевал на востоке Украины.