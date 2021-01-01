На пожарах в новогоднюю ночь погибли девять украинцев

В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь на пожарах погибли девять граждан, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Соответствующую статистику обнародовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 31 декабря в Днепре загорелся частный дом: пожар унес жизни трех человек.

Ночью 1 января спасатели тушили пламя в частном доме в селе Матвеевка Вольнянского района Запорожской области. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело 42-летнего мужчины.

Уже утром 1 января в селе Казначеевка Магдалиновского района Днепропетровской области загорелся частный дом. Спасатели достали из огня тело 46-летнего мужчины.

Кроме этого, в Одессе в новогоднюю ночь загорелась квартира в девятиэтажке. Были эвакуированы восемь человек, из которых трое — дети. Количество пострадавших устанавливается.

Всего за 31 декабря — 1 января спасатели осуществили 1 044 выезда и ликвидировали 84 случая возгораний в жилом секторе страны.

Пожар в Николаеве

Ночью 1 января в Николаеве начался пожар в многоэтажке.

Причиной стал фейерверк, который случайно залетел на балкон. Пламя охватило сразу две квартиры.

К счастью, в квартирах, пострадавших от пожара, никого не было.