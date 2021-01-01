У новорічну ніч в центрі Миколаєва почалася пожежа у багатоповерхівці.

З’ясувалося,що причиною став феєрверк, який випадково залетів на балкон. Пожежа охопила дві квартири на вулиці Садова, 18.

Загоряння відбулося на сьомому поверсі. На щастя, у квартирах, що постраждали від пожежі, нікого не було.



















У Миколаєві через феєрверк горіло дві квартири / 5 фотографий

Окрім рятувальників, на місце пожежі приїхали медики та служба газу.

Мешканців будинку було тимчасово евакуйовано. Найближчим часом інцидентом займуться правоохоронці.

Джерело: Ник Вести

Фото: Ник Вести