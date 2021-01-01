На пожежах у новорічну ніч загинуло дев’ять українців

В останній день 2020 року та у новорічну ніч на пожежах загинули дев’ять громадян, ще семеро отримали травми різного ступеню тяжкості.

Відповідну статистику оприлюднили в Державній службі із надзвичайних ситуацій.

Ввечері 31 грудня у Дніпрі загорівся приватний будинок: пожежа забрала життя трьох осіб.

Вночі 1 січня рятувальники гасили полум’я у приватному будинку в селі Матвіївка Вільнянського району Запорізької області. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло 42-річного чоловіка.

Вже вранці 1 січня у селі Казначєєвка Магдалинівського району Дніпропетровської області загорівся приватний будинок. Рятувальники дістали з вогню тіло 46-річного чоловіка.

Крім цього, в Одесі в новорічну ніч загорілася квартира в дев’яти поверхівці. Було евакуйовано вісім осіб, з яких троє – діти. Кількість постраждалих встановлюється.

Загалом за 31 грудня – 1 січня рятувальники здійсненили 1 044 виїзди та ліквідували 84 випадки загорань у житловому секторі країни.

Пожежа у Миколаєві

Вночі 1 січня у Миколаєві почалася пожежа у багатоповерхівці.

Причиною став феєрверк, який випадково залетів на балкон. Полум’я охопило одразу дві квартири.

На щастя, у квартирах, що постраждали від пожежі, нікого не було.